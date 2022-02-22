Байден объявил санкции против госдолга РФ, банков и элит

https://racurs.ua/n167402-bayden-obyavil-sankcii-protiv-gosdolga-rf-bankov-i-elit.html

Ракурс

Президент США Джо Байден во время брифинга 22 февраля объявил о первом пакете санкций против России, которые будут касаться суверенного долга, двух банков и российских элит. Белый дом квалифицировал действия Москвы по признанию «независимости» подконтрольных Кремлю марионеточных террористических группировок ЛНР-ДНР как вторжение в Украину.

Мы вводим санкции против двух российских крупных финансовых институций — «Внешкомбанка» и «Военного банка». Мы вводим комплексные санкции против суверенного долга России. Это значит, что мы отрежем российское правительство от западного финансирования, — заявил президент США.

Что сказал Байден в своем обращении:

Своим решением Путин отрезал себе часть Украины… Кто дал Путину право объявлять новые так называемые «государства» на принадлежащей его соседям территории;

Первый пакет санкций США против России блокирует банки, накладывает ограничительные меры на суверенный долг РФ;

Дополнительно готовятся санкции в отношении российских элит. По мнению американского президента, боль от санкций должна почувствовать Россия, а не США;

Геополитический проект РФ «Северный поток-2» продвигаться не будет;

Вашингтон и дальше будет поставлять в Украину оборонную помощь;

Также США разместят дополнительные войска в Литве и Латвии, и будут «защищать каждый клочок земли стран НАТО».



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Напомним, 22 февраля глава Белого дома выступил с заявлением в ответ на введение российских войск в квазиобразования на оккупированной РФ территории восточной Украины. В последние несколько недель администрация США отмечала, что в случае продолжения агрессии России против Украины в отношении Москвы будут приняты «жесткие и быстрые» меры и введены новые санкции. Белый дом классифицировал последние действия Путина как очередное вторжение на территорию независимого государства.