Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, 27 граждан и объединений

ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ, 27 граждан и объединений

22 фев 2022, 20:02
999

ЕС ввел санкции против России. Соответствующее решение 22 февраля на внеочередной встрече единогласно поддержали министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза в ответ на признание страной-агрессором РФ террористических марионеточных группировок Л/ДНР.

Мы единогласно согласовали пакет санкций. Спасибо господину Боррелю (главе дипломатии ЕС — ред.) за роль, которую он сыграл в этом, — сообщил Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

Ле Дриан назвал решение России о признании «независимости» подконтрольных Кремлю оккупированных территорий Украины явным нарушением международного права.

Этот пакет санкций, одобренный единогласно, причинит боль России, и это будет большая боль. Мы делаем это в координации с нашими партнерами в США, Великобритании и Канаде, с которыми я поддерживал тесный контакт, — указал Жозеп Боррель.

По словам Борреля, под санкции попадет 351 депутат Государственной думы России, голосовавший за обращение к президенту страны-оккупанту Владимиру Путину о признании ОРДЛО. Также в «черный список» попали 27 человек и объединений, которые сыграли роль в подрыве территориальной целостности Украины.



.

Санкции вводят в отношении лиц, причастных к принятию решения об ОРДЛО и тех, кто был ответственен за угрозы гражданам Украины, а также объединений и банков, оказывавших финансовую или материальную поддержку российским военным и другим операциям на оккупированных территориях, ответственных за дезинформационную войну против Украины. Санкции также ограничивают возможности российского государства и правительства на доступ к капиталу, финансовым рынкам и услугам Евросоюза.

Источник: Европейская правда

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров