ЄС наклав санкції на 351 депутата Держдуми РФ, 27 осіб і об’єднань

https://racurs.ua/ua/n167399-ies-naklav-sankciyi-na-351-deputata-derjdumy-rf-27-osib-i-obiednan.html

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ЄС запровадив санкції проти Росії. Відповідне рішення 22 лютого на позачерговій зустрічі одностайно підтримали міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу у відповідь на визнання країною-агресором РФ маріонеткових терористичних угруповань Л/ДНР.

Ми одностайно погодили пакет санкцій. Дякую пану Боррелю (главі дипломатії ЄС — ред.) за роль, яку він відіграв у цьому, — повідомив Жан-Ів Ле Дріан, очільник МЗС Франції, яка зараз головує в Раді ЄС.

Ле Дріан назвав рішення Росії щодо визнання «незалежності» підконтрольних Кремлю окупованих територій України явним порушенням міжнародного права.

Цей пакет санкцій, схвалений одноголосно, завдасть болю Росії, і це буде великий біль. Ми робимо це у координації з нашими партнерами в США, Великій Британії та Канаді, з якими я підтримував тісний контакт впродовж цих годин, — вказав Жозеп Боррель.

Зі слів Борреля, під санкції потрапить 351 депутат Державної думи Росії, який голосував за звернення до президента країни-окупанта Володимира Путіна щодо визнання ОРДЛО. Також до «чорного списку» вписали 27 осіб і об'єднань, які відіграли роль у підриві територіальної цілісності України.

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Санкції запроваджують щодо осіб, причетних до ухвалення рішення щодо ОРДЛО і тих, хто був відповідальний за погрози громадянам України, а також проти об'єднань і банків, які надавали фінансову чи матеріальну підтримку російським військовим та іншим операціям на окупованих територіях, вели дезінформаційну війну проти України. Санкції також обмежують можливості російської держави та уряду на доступ до капіталу, фінансових ринків і послуг Євросоюзу.

Джерело: «Європейська правда»