Війна з РФ на Донбасі — 47 обстрілів за добу і двоє поранених бійців

https://racurs.ua/ua/n167398-viyna-z-rf-na-donbasi-47-obstriliv-za-dobu-i-dvoie-poranenyh-biyciv.html

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Війна з Росією на Донбасі триває. Впродовж останньої доби армія РФ 47 разів відкривала вогонь. Внаслідок ворожих обстрілів двоє захисників України зазнали поранень. Про це в Фейсбук повідомляє прес-служба операції Об'єднаних сил.

Станом на 17.00 22 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 47 порушень, 30 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що російсько-окупаційні війська обстріляли:

населений пункт Щастя — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;

позиції українських захисників поблизу Маріуполя — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Гнутове, Широкіне, Лобачеве, Мар’їнку, Водяне — з артилерії калібру 122 мм;

Богданівку, Трьохізбенку, Старогнатівку — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Новотроїцьке і Верхньоторецьке — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

Гранітне, Лопаскине — з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів;

Нью-Йорк, Новоселівку, Південне, Причепилівку, Опитне — з мінометів калібру 82 мм;

Зайцеве, Новолуганське, Новозванівку, Троїцьке — з мінометів калібру 120 мм;

Красногорівку — з протитанкових гармат МТ-12;

Кримське, Сизе, Станицю Луганську — із станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

За інформацією українських військових, внаслідок обстрілів один військовослужбовець дістав поранення та перебуває у лікарні. Стан його здоров’я задовільний. Ще один отримав бойове травмування.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Росії зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілу загинули двоє українських військовослужбовців. Дванадцять бійців отримали поранення різного ступеня важкості, ще шестеро — бойові травмування.

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