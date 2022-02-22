РФ планує повномасштабну атаку на Україну - НАТО

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Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну після визнання «незалежності» підконтрольних Кремлю маріонеткових терористичних утворень ЛНР-ДНР. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після засідання комісії Україна-НАТО у вівторок, 22 лютого.

Все вказує на те, що Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну. Ми бачимо продовження військового нарощування. Вони обіцяли відійти, але вони продовжують нарощення. Ми бачимо, що все більше сил виходять з таборів і розгорнуті у бойових формуваннях та готові до удару. Ми бачимо продовження провокацій на Донбасі та різні операції під фальшивим прапором, коли вони намагаються створити привід для нападу. Ми бачили минулої ночі, що більше російських військ зайшли на Донбас, — цитує Столтенберга видання «Європейська правда».

З його слів, Північноатлантичний альянс фіксує загрозливу риторику з боку Москви й підтвердженням цьому слугує вчорашня промова президента країни-агресора Володимира Путіна.

Столтенберг вважає нинішню ситуацію найнебезпечнішим моментом для європейської безпеки за десятиліття. Він також засудив рішення Москви щодо визнання терористичних Л/ДНР. Водночас він додав, що ці події є продовженням вторгнення Росії в Україну, яке відбулося в 2014 році.

Ми також засуджуємо подальше вторгнення Росії в Україну. Росія тепер перейшла від підступних спроб дестабілізувати Україну до ведення військових дій. Це серйозна ескалація з боку Росії і кричуще порушення міжнародного права, — підсумував генсек НАТО.



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Нагадаємо, президент США Джо Байден у вівторок виступить зі зверненням щодо ситуації на сході України на тлі повідомлень про наміри Білого дому оголосити про «значні» нові санкції проти Росії. Білий дім 22 лютого почав називати розгортання армії РФ на Донбасі «вторгненням».

Джерело: «Європейська правда»