РФ планирует полномасштабную атаку на Украину – НАТО

https://racurs.ua/n167396-rf-planiruet-polnomasshtabnuu-ataku-na-ukrainu-nato.html

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Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину после признания «независимости» подконтрольных Кремлю марионеточных террористических образований ЛНР-ДНР. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания комиссии Украина-НАТО во вторник, 22 февраля.

Все говорит о том, что Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину. Мы видим продолжение военного наращивания. Они обещали уйти, но они продолжают наращивать. Мы видим, что все больше сил выходят из лагерей и развернуты в боевых формированиях и готовы к удару. Мы видим продолжение провокаций на Донбассе и разные операции под фальшивым флагом, когда они пытаются создать повод для нападения. Мы видели минувшей ночью, что больше российских войск зашли на Донбасс, — цитирует Столтенберга издание «Европейская правда».

По его словам, Североатлантический альянс фиксирует угрожающую риторику со стороны Москвы и подтверждением этому служит вчерашняя речь президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Столтенберг считает нынешнюю ситуацию самым опасным моментом для европейской безопасности за десятилетия. Он также осудил решение Москвы о признании террористических Л/ДНР. В то же время, он добавил, что эти события являются продолжением вторжения России в Украину, которое произошло в 2014 году.

Мы также осуждаем дальнейшее вторжение России в Украину. Россия теперь перешла от коварных попыток дестабилизировать Украину к ведению военных действий. Это серьезная эскалация со стороны России и вопиющее нарушение международного права, — подытожил генсек НАТО.



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Напомним, президент США Джо Байден во вторник выступит с обращением по поводу ситуации на востоке Украины на фоне сообщений о намерениях Белого дома объявить о «значительных» новых санкциях против России. Белый дом 22 февраля стал называть развертывание армии РФ на Донбассе «вторжением».

Источник: «Европейская правда»