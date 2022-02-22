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Ракурс
Совет федерации разрешил Путину использовать армию РФ на Донбассе

Совет Федерации разрешил Путину использовать армию РФ на Донбассе

22 фев 2022, 18:22
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Совет Федерации России разрешил президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину использовать вооруженные силы за рубежом, в частности на оккупированных территориях украинского Донбасса, где Москва пытается легитимизировать марионеточные террористические образования ЛНР-ДНР.

О решении Совета федерации России сообщает «Интерфакс».

Решение было принято единогласно. Где именно, как долго и с какой численностью будут использоваться войска, будет решать Путин.



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Заместитель министра обороны России Николай Панков заявил на заседании, что это решение связано с тем, что «ситуация на Донбассе обостряется и Россия должна взять жителей под свою защиту». Глава Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что речь идет о «миротворческих силах».

Напомним, 21 февраля президент страны-агрессора России Владимир Путин признал независимость подконтрольных Кремлю террористических образований ДНР и ЛНР, расположенных на оккупированных Москвой территориях украинского Донбасса. После этого Путин заявил о введении российских войск на оккупированные территории Украины «для поддержания мира».

Источник: Ракурс


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