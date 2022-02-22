Совет Федерации России ратифицировал соглашения о дружбе» из ЛДНР. Фото: gazeta.ru

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Совет Федерации России 22 февраля единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с террористическими организациями ЛНР и ДНР.

Договоры страны-агрессора с террористами ОРДЛО предусматривают, что стороны заключают их на 10 лет с автоматическим продлением. Соглашение предусматривает и совместную с Россией охрану границ, и возможность использования военных баз и военной инфраструктуры. Стороны также договорились «уважать территориальную целостность и нерушимость существующих границ» России и псевдореспублик. Об этом 22 февраля сообщает «Интерфакс».

В отдельной статье договора говорится, что охрана государственной границы республик будет осуществляться «совместными усилиями договаривающихся сторон исходя из интересов их собственной безопасности, а также мира и стабильности». Также отмечается, что каждая из сторон будет предоставлять другой стороне право строительства, использования и совершенствования ее Вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз (объектов) на своей территории. Также договор с боевиками создает основу для пребывания на оккупированном Донбассе Вооруженных сил страны-агрессора.

Также соглашение предусматривает, что Россия будет признавать документы ЛНР и ДНР. А так называемые граждане этих «республик» могут иметь гражданство РФ и наоборот.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Также глава страны-агрессора поручил российской армии «выполнять функции по поддержанию мира» на оккупированной территории Донбасса.

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Договоры с Россией о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» 22 февраля ратифицировали террористические ЛНВ и ДНР. Госдума России сегодня тоже проголосовала за признание независимости так называемых ЛДНР

Источник: «Интерфакс»