Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Служки Путина в Госдуме ратифицировали договор о любви с террористами ЛДНР

Служки Путина в Госдуме ратифицировали договор о любви с террористами ЛДНР

22 фев 2022, 12:36
999

Госдума РФ 22 февраля проголосовала за признание независимости так называемых «Л/ДНР» и ратифицировала договоры о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» с ними.

За такое решение проголосовали 400 российских оккупантоов. Решение вступит в силу сегодня.

Договоры подразумевают взаимное использование военной инфраструктуры и военных баз, а также совместную охрану «границ». В дальнейшем документ отправят в Совет федерации РФ.

Также в МИД РФ заявили, что «не желают разрывать дипотношения с Киевом».



.

При этом депутат Госдумы Луговой с трибуны Госдумы заявил, что у власти в Украине находятся «фашисты».

Ранее незаконные «парламенты» в ОРДЛО «ратифицировали» договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» с Россией.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров