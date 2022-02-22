Служки Путина в Госдуме ратифицировали договор о любви с террористами ЛДНР

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Госдума РФ 22 февраля проголосовала за признание независимости так называемых «Л/ДНР» и ратифицировала договоры о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» с ними.

За такое решение проголосовали 400 российских оккупантоов. Решение вступит в силу сегодня.

Договоры подразумевают взаимное использование военной инфраструктуры и военных баз, а также совместную охрану «границ». В дальнейшем документ отправят в Совет федерации РФ.

Также в МИД РФ заявили, что «не желают разрывать дипотношения с Киевом».

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При этом депутат Госдумы Луговой с трибуны Госдумы заявил, что у власти в Украине находятся «фашисты».

Ранее незаконные «парламенты» в ОРДЛО «ратифицировали» договоры «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» с Россией.