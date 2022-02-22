Террористические ЛДНР ратифицировали договоры о «дружбе» с РФ. Фото:

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Договоры с Россией о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» уже ратифицировали террористические ЛНР и ДНР.

Так называемые парламенты фейковых группировок 22 февраля ратифицировали эти соглашения с РФ. Российская сторона тоже сегодня рассмотрит ратификацию договоров. В случае одобрения этого вопроса Советом Федерации и Госдумой, Москва официально задокументирует свою агрессию против Украины. Об этом сообщает РБК.

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Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин решил признать террористические группировки Донецкая народная республика и Луганская народная республика в границах, которые фактически установлены. Министерству обороны РФ уже поручили ввести на оккупированные территории Донбасса российские войска для «поддержания мира».

Так называемый договор о дружбе между террористическими Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой предусматривает строительство военных баз на территории оккупированного Донбасса.