Терористичні ЛДНР ратифікували договори про «дружбу» з РФ. Фото:

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Договори з Росією про «дружбу, співпрацю та взаємну допомогу» вже ратифікували терористичні ЛНР та ДНР.

Так звані парламенти фейкових угруповань 22 лютого ратифікували ці угоди з РФ. Російська сторона теж сьогодні розгляне ратифікацію договорів. У разі схвалення цього питання Радою Федерації та Держдумою, Москва офіційно задокументує свою агресію проти України. Про це повідомляє РБК.

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Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін вирішив визнати терористичні угруповання Донецька народна республіка та Луганська народна республіка в межах, які наразі фактично встановлені. Міністерству оборони РФ вже доручили ввести на окуповані території Донбасу російські війська для «підтримки миру».

Так званий договір про дружбу між терористичними Луганською народною республікою та Донецькою народною республікою передбачає будівництво військових баз на території окупованого Донбасу.