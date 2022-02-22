Росія зможе будувати військові бази на окупованому Донбасі. Фото: Анадолу

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Військові бази Російської Федерації можуть з’явитися на території окупованого Донбасу.

Бази країни-агресора можуть з’явитися в ОРДЛО, якщо буде ратифіковано так званий договір про дружбу між терористичними Луганською народною республікою та Донецькою народною республікою. Будівництво баз на території окупованої України передбачає ст. 5 «договору про дружбу» з ДНР. Аналогічна угода укладена і з ЛНР. Про це повідомляє РІА «Новости».

В договорі зазначається, що «з метою забезпечення безпеки договірних сторін, а також миру та стабільності кожна договірна сторона надаватиме іншій договірній стороні право будівництва, використання та вдосконалення її збройними силами військової інфраструктури та військових баз (об'єктів) на своїй території».

Також в угоді йдеться про те, що «умови і порядок реалізації такого права» в кожному випадку визначається окремим «договором».

Нагадаємо, 21 лютого президент Росії Володимир Путін вирішив визнати терористичні угруповання Донецька народна республіка та Луганська народна республіка. Міністерству оборони РФ вже доручено ввести на окуповані території Донбасу російські війська для «підтримки миру».

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Заступник голови комітету Ради федерації РФ з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Москва визнає самопроголошені ЛНР та ДНР в межах, які наразі фактично встановлені.

Джерело: РІА «Новости»