"ЛДНР" "визнають" в межах Луганської та Донецької областей - глава комітету Держдуми

https://racurs.ua/ua/n167356-ldnr-vyznaut-v-mejah-luganskoyi-ta-doneckoyi-oblastey-glava-komitetu-derjdumy.html

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Голова комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашніков заявив, що так звані «республіки» «ДНР» та «ЛНР» будуть визнані в межах Донецької та Луганської областей.

Уранці 22 лютого комітети Держдуми з міжнародних справ та у справах СНД, з євразійської інтеграції та зв’язків рекомендували ратифікувати договори «Про дружбу та співпрацю Росії з Донецькою та Луганською народними республіками».

Законопроекти про ратифікацію «договорів» із фейковими угрупованнями «ЛНР» та «ДНР» внесено до електронної бази Держдуми.

В угоді РФ та її терористів на Донбасі не йдеться про територію, але Калашніков заявив росЗМІ, що «мається на увазі державність, яка була затверджена на старому і єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає ДНР».

Він уточнив, що «зараз ДНР та ЛНР займають територію меншу, ніж це було на референдумі, але вони вважають, що їхня державність поширюється на ту територію теж».

А як ці кордони відновлюватимуться, у цій угоді і не передбачено. Як вони відновлюватимуться, це не наші з вами компетенції, — додав голова комітету.



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Питання про ратифікацію договорів про «дружбу та взаємодопомогу з Донецькою та Луганською народними республіками» Держдума і Рада федерації країни-агресора розгляне сьогодні ж. Пленарне засідання нижньої палати розпочинається о 12.00.

Раніше заступник голови комітету Ради Федерації РФ у міжнародних справах Андрій Клімов заявив, що Росія визнає окуповані території Донецької та Луганської областей у межах, які «нині фактично встановлені».