За добу на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ. Фото: variant.com.ua

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Ситуація на Донбасі залишається доволі напруженою, бо російські найманці та бойовики ЛДНР не припиняють вогонь.

За минулу добу, 21 лютого, окупанти 84 рази відкривали вогонь по українських позиціях. Внаслідок агресії двоє бійців Збройних сил України загинули, 12 військових дістали поранення, а ще шестеро — бойові травмування. Про це 22 лютого повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Окупанти обстріляли Талаківку, Харчовик, Красногорівку, Водяне, Станицю Луганську, Щастя, Лебединське, Чермалик, Кам’янку, Новолуганське, Новоселівку Другу, Новоселівку, Новомихайлівку, Лопаскине, Гнутове, Врубівку, Павлопіль, Зайцеве, Піски, Миколаївку, Верхньоторецьке, Троїцьке. Також під обстріл ворога потрапили Луганське, Старогнатівка, Гранітне, Мар’їнка, Опитне, Широкине, Причепилівка, Нью-Йорк, Новотошківське, Світлодарськ, Майорськ, Шуми, Південне, Славне, Новогнатівка, Невельське та Новотроїцьке.

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Станом на 7.00 22 лютого противник здійснив три порушення режиму тиші. Двічі стріляли з озброєння, яке заборонене мінськими угодами. Сьогодні бойовики обстріляли Щастя та Маріуполь. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил 22 лютого немає.

Нагадаємо, 21 лютого внаслідок обстрілу у Зайцевому поранили трьох військових. Ще один боєць ЗСУ дістав поранення у Водяному, а в Новолуганському загинув 51-річний мирний житель. Поліція кваліфікувала ці події за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.