Наслідки обстрілів на Донбасі, фото: Павло Кириленко

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Ракурс

Російсько-окупаційні війська сьогодні, 21 лютого, ввечері обстріляли селище Новолуганське Донецької області.

В результаті обстрілу загинув цивільний — чоловік 1970 року народження. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив очільник Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

За оперативною інформацією, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Селище залишилося без світла і опалення, перебито газогін, — зазначив Кириленко.

Варто додати, що лише за період з 12.00 до 16.00 сьогоднішнього дня окупанти здійснили 15 обстрілів цивільної інфраструктури, внаслідок чого були пошкоджені ЛЕП і без електроенергії залишилися 7,3 тис. мирних жителів. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

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Обстріли цивільної інфраструктури були зафіксовані в таких населених пунктах — Щастя, Тарамчук, Павлопіль, Піски, Новотроїцьке, Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве, Луганське, Лопаскине та Троїцьке.

Загалом за останні п’ять діб було зафіксовано 119 обстрілів цивільних об'єктів в населених пунктах Донецької та Луганської областей.