Наслідки обстрілів у Щасті. Фото: Сергій Гайдай у Facebook

https://racurs.ua/ua/n167321-cherez-obstrily-zupynylasya-luganska-tes-schastya-bez-vody-ta-svitla-foto.html

Ракурс

Луганська теплова електростанція у місті Щастя на контрольованій Україною території зупинилась через обстріли.

Пошкодження зафіксували на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Про це 21 лютого повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай у Facebook.

Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС. Станцію зупинено! Наразі енергетики чекають на припинення обстрілів задля проведення робіт з відновлення роботи станції, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під вогнем окупантів опинилися Врубівка та Щастя. Сотні абонентів залишилися без електрики та газу, бо було пошкоджено газопровід. Цивільні ховаються в укриттях. Також внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки.

За інформацією Гайдая, окупанти здійснили чотири прямих потрапляння у водозабір. Також обстріл вівся в районі РЕМ, робітники змушені були покинули свої робочі місця. Внаслідок обстрілів зруйнований колектор тепломережі в районі ТЕС, тому й припинилося теплозабезпечення.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що внаслідок обстрілів у місті Щастя загорілася та вибухнула автозаправна станція. Зазначається, що бойовики обстрілюють місто з мінометів калібру 82 та 120 мм.

.

Нагадаємо, 20 лютого у напрямку Щастя окупанти гатили з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Внаслідок обстрілів був знищена вантажівка «ЗіЛ-131» української сторони Спільного центру координації та контролю припинення вогню.