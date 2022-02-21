Неочікувані наслідки коронавірусу назвали у МОЗ

Неврологічні розлади. Фото: istock

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Коронавірус в Україні постійно мутує і змінюється, а тому COVID-19 може мати різні прояви та наслідки для здоров’я.

Зокрема, він впливає на серцево-судинну та дихальну системи, тому під час хвороби та після одужання можуть спостерігатися неврологічні і психічні ускладнення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Якщо йдеться про гострий перебіг COVID-19, то серед симптомів може бути марення, збудження, інсульт. Особливо, коли йдеться про людей із вже діагностованими психічними та неврологічними розладами та тих, хто вживає психоактивні речовини. Ці категорії вразливіші до ковіду та можуть мати більший ризик важкого перебігу та смерті.

Дані свідчать, що неврологічні прояви, пов’язані із коронавірусом, різняться від легких до критичних та можуть вражати як дорослих, так і дітей. Також під час хвороби у пацієнтів можуть статися такі ускладнення:

інсульт;

судоми;

кома, менінгоенцефаліт (одночасне запалення мозкових оболонок);

синдром Гієна — Барре (проявляється млявими парезами і паралічами, порушенням чутливості, вегетативними розладами).

У період постковіду, який може розвиватися протягом 5−12 тижнів, у пацієнтів можуть спостерігатися головний біль, запаморочення, порушення смаку і нюху, марення, нервове збудження, втома, труднощі з концентрацією уваги, порушення сну, нервово-психічні симптоми та порушення когнітивної діяльності.

Смертність серед пацієнтів, які мали хоча б один із неврологічних проявів, становить 27%, а особливо вразливими до хвороби є люди віком 60+. Поширеність інсульту у пацієнтів із COVID-19 складає 1,2%. Також COVID-19 може мати неврологічні та психічні наслідки. Найчастішими наслідками COVID-19 були втома або ж біль у м’язах (63%). Також у 26% людей спостерігаються проблеми зі сном, у 23% — тривога і депресія. На труднощі під час ходьби скаржаться 24% людей, які перенесли коронавірус.

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Втома трапляється у 32% випадків, біль у м’язах — у 20%, головний біль — у 13%, головний біль разом із запамороченням — у 12%, зміна нюху чи смаку — у 19% та 21% відповідно, сплутаність свідомості — у 11%, нервове збудження — у 45%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні активно поширюється у всіх областях. Міністерство охорони здоров’я пояснило, як відрізнити симптоми COVID-19 від проявів сезонної алергії.