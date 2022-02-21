Неожиданные последствия коронавируса назвали в Минздраве

Неврологические расстройства. Фото: istock

https://racurs.ua/n167320-neojidannye-posledstviya-koronavirusa-nazvali-v-minzdrave.html

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Коронавирус в Украине постоянно мутирует и меняется, поэтому COVID-19 может иметь различные проявления и последствия для здоровья.

В частности, он влияет на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, поэтому во время болезни и после выздоровления могут наблюдаться неврологические и психические осложнения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Если речь идет об остром течении COVID-19, то среди симптомов может быть бред, возбуждение, инсульт. Особенно, когда речь идет о людях с уже диагностированными психическими и неврологическими расстройствами и употребляющих психоактивные вещества. Эти категории более уязвимы и могут иметь больший риск тяжелого течения и смерти.

Данные свидетельствуют, что неврологические проявления, связанные с коронавирусом, отличаются от легких до критических и могут поражать как взрослых, так и детей. Также во время болезни у пациентов могут произойти следующие осложнения:

инсульт;

судороги;

кома, менингоэнцефалит (одновременное воспаление мозговых оболочек);

синдром Гиена — Барре (проявляется вялыми парезами и параличами, нарушением чувствительности, вегетативными расстройствами).

В период постковида, который может развиваться в течение 5−12 недель, у пациентов могут наблюдаться головные боли, головокружение, нарушения вкуса и обоняния, бред, нервное возбуждение, усталость, трудности с концентрацией внимания, нарушения сна, нервно-психические симптомы и нарушения деятельности.

Смертность среди пациентов, которые имели хотя бы одно из неврологических проявлений, составляет 27%, особенно уязвимыми к болезни являются люди в возрасте 60+. Распространенность инсульта у пациентов с COVID-19 составляет 1,2%. Также COVID-19 может иметь неврологические и психические последствия. Наиболее частыми последствиями COVID-19 были усталость или боль в мышцах (63%). Также у 26% людей наблюдаются проблемы со сном, у 23% — тревога и депрессия. На трудности во время ходьбы жалуются 24% людей, перенесших коронавирус.

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Усталость встречается в 32% случаев, боли в мышцах — у 20%, головные боли — у 13%, головные боли вместе с головокружением — у 12%, изменение обоняния или вкуса — у 19% и 21% соответственно, у 11%, нервное возбуждение — у 45%.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине активно распространяется во всех областях. Министерство здравоохранения объяснило, как отличить симптомы COVID-19 от проявлений сезонной аллергии.