Драка. Фото: Ровномедиа

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В Ровно во время заседания городского совета произошла драка. Во время внеочередного заседания в 10.50 на трибуне сцепились врач Ровенской городской больницы Роман Коваль и два депутата от «Свободы» Юрий Осипчук и Владимир Валявка.

Причиной драки послужил личный конфликт — врач высказывал претензии к деятельности ВО «Свобода». Об этом сообщает «Суспільне».

Драка началась с того, что к трибуне подбежал житель Роман Огородник и ударил в лицо Владимира Валявко. После этого к месту инцидента сбежались десятки человек. В пресс-службе полиции рассказали, что правоохранители вмешались в ситуацию и прекратили ее. В настоящее время они выясняют обстоятельства инцидента.

Сам депутат «Свободы» Владимир Валявко рассказал, что некоторые лица завели в сессионный зал титушек. Депутат отметил, что травм во время драки не получил. Относительно заявления в правоохранительные органы, предположил, что писать его не будут.

Когда с трибуны идет кривое слово о «Свободе», что мы не защищаем национальные интересы, являемся предателями — простите, такого никогда не будет и всегда будет такая реакция. И титушки, которые пришли в зал, когда мы не давали говорить плохие слова о «Свободе», сзади начали создавать провокации и ударили меня. И мы должны отвечать на эти действия. И я думаю, что мы достойно ответили. Пусть вместе с Януковичем едут, вы знаете куда, — сказал депутат.

В то же время представитель городской больницы Роман Коваль заявил, что «Свобода» покрывает схемы по зарабатыванию средств на назначении «своих» главных врачей и устранению бывших руководителей.

Мы встречались с Осипчуком, с ним говорили. Я говорил, что вопрос нашей больницы довольно непростой, это полуторатысячный коллектив. Но насколько понимаю, ребята не хотели, чтобы я все это рассказал. Какая провокация, в чем провокация? Выйти к сцене, чтобы не дать мне сказать. Я в 2014 году ничего не боялся, — прокомментировал инцидент Роман Коваль.

Отмечается, что депутат Олег Осуховский в настоящее время находится в больнице, ему накладывают швы.

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Напомним, ранее мы сообщали, что драка в Верховной Раде произошла между депутатами из монобольшинства и фракции «Батькивщина».

Источник: Суспільне