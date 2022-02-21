Еще одна топ-авиакомпания Европы отменила рейсы в Киев

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Ракурс

Из-за угрозы вторжения России французский авиаперевозчик Air France приостанавливает свои рейсы в Украине.

В компании такой шаг назвали «мерой пресечения». Отмечается, что рейсы из Киева и в Киев отменяются с 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Air France постоянно контролирует геополитическую ситуацию на обслуживаемых ею территориях, — добавили в сообщении.

Известно, что во вторник между Киевом и Парижем были запланированы два выходных и два входных рейса Air-France.

В то же время украинские авиакомпании на совместном брифинге заявили, что не будут существенно менять планы работы, несмотря на угрозу российского вторжения.

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Также Министерство инфраструктуры ведет переговоры с авиакомпаниями по скорейшему запуску дополнительных рейсов на маршрутах, на которых иностранные авиакомпании решили отменить рейсы.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa заявила о временной остановке всех рейсов в Киев и из Киева с 21 по 28 февраля. Также об отмене рейсов сообщили компании SAS, Austrian Airlines, Swiss.