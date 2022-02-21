У Зеленского оценили потери экономики Украины. Фото: dyvys.info

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Потери украинской экономики из-за угрозы российского вторжения подсчитали на Банковой.

Общие финансовые потери от распространения информации о возможном вторжении России составляют до 5 млрд долл. каждый месяц. Безвозвратные потери экономики составляют в такой стрессовой ситуации, как сейчас, 2−3 млрд долл. на месяц. Об этом 21 февраля заявил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в интервью «РБК Украина».

Это и остановленные инвестиции, и дополнительная инфляция, потери в туристической сфере, сокращение авиаперевозок. Есть еще спекулятивное давление на финансовые рынки, которое блокирует заимствования, оказывает давление на курс. Это отдельная сумма. Спекулятивное давление на валютный рынок около 1,5−2 млрд долл., — отметил чиновник.

По словам Шурмы, речь идет о ежемесячных потерях, начиная с января 2022 года. На Банковой считают, что подушки в 4−5 млрд долл. должно быть достаточно, чтобы продолжать государственные программы, которые запланировали у Зеленского.

Замглавы ОПУ добавил, что инвесторы в Украине сейчас ставят все проекты на паузу, решение не отменяют, но откладывают. Внешние кредитные рынки также временно закрыты.

Шурма пояснил, что если ситуация стабилизируется информационно хотя бы в таком состоянии, как сейчас, то болевой порог поднимется и через два месяца таких потерь уже не будет.

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Напомним, в США заявляли, что Россия вела экономическую войну против Украины, когда под предлогом военных учений хотела ограничить морской суверенитет Киева путем блокирования судоходства в Черном и Азовском морях.

Источник: «РБК-Украина»