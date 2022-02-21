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Ракурс
Санкции. Фото: Istock

Запретить трансакции банков РФ хотят США в случае вторжения в Украину

21 фев 2022, 09:38
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Соединенные Штаты Америки (США) планируют запретить обработку трансакций российских банков

Администрация Джо Байдена подготовила первый пакет санкций против России — он предусматривает запрет финансовым учреждениям США обрабатывать трансакции для крупных российских банков. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Соответствующие меры направлены на то, чтобы нанести вред российской экономике. Санкции должны разорвать «корреспондентские» банковские отношения между целевыми российскими банками и банками США, позволяющими осуществлять международные платежи. Они могут ввести против «Сбербанка», «ВТБ», «Газпромбанка» и «ВЭБ. РФ», однако окончательный список еще не определили.

По словам собеседников издания, США также могут внести в черный список определенных россиян и компании. Фигуранты этого списка фактически будут исключены из американской банковской системы, им будет запрещена торговля с американцами.



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Напомним, ранее мы сообщали, что санкции против России, которые Запад может ввести в случае нового вторжения в Украину, совсем не пугают Кремль, заявил посол России в Швеции Виктор Татаринцев.

Источник: Reuters

Источник: Ракурс


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