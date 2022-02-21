Заборонити трансакції банків РФ хочуть в США у випадку вторгнення в Україну

Санкції. Фото: istock

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Сполучені Штати Америки (США) планують заборонити обробку трансакцій російських банків

Адміністрація Джо Байдена підготувала перший пакет санкцій проти Росії — він передбачає заборону фінансовим установам США обробляти трансакції для великих російських банків. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела

Відповідні заходи спрямовані на те, щоб завдати шкоди російській економіці. Санкції мають розірвати «кореспондентські» банківські відносини між цільовими російськими банками та банками США, які дозволяють здійснювати міжнародні платежі. Вони можуть запровадити проти «Сбербанку», «ВТБ», «Газпромбанку» та «ВЕБ. РФ», проте остаточний список ще не визначили.

За словами співрозмовників видання, США також можуть внести до чорного списку певних росіян та компанії. Фігуранти цього списку фактично будуть виключені з американської банківської системи, їм буде заборонено торгівлю з американцями, які активи в США — заморожені.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що cанкції проти Росії, які Захід може запровадити у разі нового вторгнення в Україну, зовсім не лякають Кремль, заявив посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев.

Джерело: Reuters