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Ракурс
П'ятеро людей провалилися під кригу на Дніпрі, серед них було троє поліцейських

П’ятеро людей провалилися під кригу на Дніпрі, серед них було троє поліцейських

21 лют 2022, 09:26
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У Дніпрі рятувальники діставали з-під криги відразу п’ятьох людей.

Прес-центр ДСНС повідомив, що 20 лютого на вулиці Набережна Перемоги поліцейські намагалися вртяувати рибалку на Дніпрі.

Троє співробітників патрульної поліції самі провалилися під кригу: один з них був у воді на відстані близько 70 м від берега, а двоє - на відстані близько 40 м. На допомогу кинувся і місцевий мешканець, але він також провалився під кригу.



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Рятувальники почергово дістали з води усіх, але рибалка помер в кареті «швидкої».

Джерело: Ракурс


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