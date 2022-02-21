П'ятеро людей провалилися під кригу на Дніпрі, серед них було троє поліцейських

https://racurs.ua/ua/n167294-p-yatero-ludey-provalylysya-pid-krygu-na-dnipri-sered-nyh-bulo-troie-policeyskyh.html

Ракурс

У Дніпрі рятувальники діставали з-під криги відразу п’ятьох людей.

Прес-центр ДСНС повідомив, що 20 лютого на вулиці Набережна Перемоги поліцейські намагалися вртяувати рибалку на Дніпрі.

Троє співробітників патрульної поліції самі провалилися під кригу: один з них був у воді на відстані близько 70 м від берега, а двоє - на відстані близько 40 м. На допомогу кинувся і місцевий мешканець, але він також провалився під кригу.

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Рятувальники почергово дістали з води усіх, але рибалка помер в кареті «швидкої».