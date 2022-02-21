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Ракурс
Пять человек провалились под лед на Днепре, среди них было трое полицейских

Пять человек провалились под лед на Днепре, среди них было трое полицейских

21 фев 2022, 09:26
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В Днепре спасатели достали из-под льда сразу пять человек.

Пресс-центр ГСЧС сообщил, что 20 февраля на улице Набережная Победы полицейские пытались спасти рыбака на Днепре, который провалился в реку на тонком льду.

Но трое сотрудников патрульной полиции сами провалились под лед: один из них был в воде на расстоянии около 70 м от берега, а двое — на расстоянии около 40 м. На помощь бросился и местный житель, но он тоже провалился под лед.



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Спасатели поочередно достали из воды всех участников инцидента. Рыбак позже скончался в карете «скорой».

Источник: Ракурс


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