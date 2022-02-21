Динамика распостраненяи коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

https://racurs.ua/n167293-13-tys-novyh-bolnyh-kovidom-i-sotni-smertey-fiksiruut-v-ukraine-infografika.html

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Коронавирус в Украине подхватили 13 тыс. 562 украинцев.

Инфекция отправляет украинцев на больничные койки, летальных исходов более сотни в сутки. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За минувшие сутки, 20 февраля, в больницы попали 1 тыс. 886 инфицированных. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 127 украинцев. Среди новых больных 1 тыс. 254 детей и 151 медработник.

20 февраля 17 тыс. 172 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 4 тыс. 769 человек, вторую дозу — 7 тыс. 965. Дополнительную дозу получили 78, бустерную дозу — 4 тыс. 360 человек.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 2 тыс. 297;

Винницкая область — 140;

Волынская область — 443;

Днепропетровская область — 1 тыс. 353;

Донецкая область — 593;

Житомирская область — 480;

Закарпатская область — 137;

Запорожская область — 564;

Ивано-Франковская область — 126;

Киевская область — 484;

Кировоградская область — 313;

Луганская область — 188;

Львовская область — 290;

Николаевская область — 1 тыс. 99;

Одесская область — 1 тыс. 11;

Полтавская область — 502;

Ровенская область — 251;

Сумская область — 251;

Тернопольская область — 156;

Харьковская область — 911;

Херсонская область — 582;

Хмельницкая область — 203;

Черкасская область — 633;

Черновицкая область — 184;

Черниговская область — 368.

Напомним, ранее мы сообщали, что лекарство против коронавируса «Паксловид» Минздрав одобрил для экстренного использования. Этот препарат предназначен в первую очередь для пациентов из групп риска.