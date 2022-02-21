13 тыс. новых больных ковидом и сотни смертей фиксируют в Украине (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n167293-13-tys-novyh-bolnyh-kovidom-i-sotni-smertey-fiksiruut-v-ukraine-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине подхватили 13 тыс. 562 украинцев.
Инфекция отправляет украинцев на больничные койки, летальных исходов более сотни в сутки. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
За минувшие сутки, 20 февраля, в больницы попали 1 тыс. 886 инфицированных. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 127 украинцев. Среди новых больных 1 тыс. 254 детей и 151 медработник.
20 февраля 17 тыс. 172 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 4 тыс. 769 человек, вторую дозу — 7 тыс. 965. Дополнительную дозу получили 78, бустерную дозу — 4 тыс. 360 человек.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Киев — 2 тыс. 297;
- Винницкая область — 140;
- Волынская область — 443;
- Днепропетровская область — 1 тыс. 353;
- Донецкая область — 593;
- Житомирская область — 480;
- Закарпатская область — 137;
- Запорожская область — 564;
- Ивано-Франковская область — 126;
- Киевская область — 484;
- Кировоградская область — 313;
- Луганская область — 188;
- Львовская область — 290;
- Николаевская область — 1 тыс. 99;
- Одесская область — 1 тыс. 11;
- Полтавская область — 502;
- Ровенская область — 251;
- Сумская область — 251;
- Тернопольская область — 156;
- Харьковская область — 911;
- Херсонская область — 582;
- Хмельницкая область — 203;
- Черкасская область — 633;
- Черновицкая область — 184;
- Черниговская область — 368.
Напомним, ранее мы сообщали, что лекарство против коронавируса «Паксловид» Минздрав одобрил для экстренного использования. Этот препарат предназначен в первую очередь для пациентов из групп риска.