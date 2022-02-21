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Динамика распостраненяи коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

13 тыс. новых больных ковидом и сотни смертей фиксируют в Украине (ИНФОГРАФИКА)

21 фев 2022, 09:09
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Коронавирус в Украине подхватили 13 тыс. 562 украинцев.

Инфекция отправляет украинцев на больничные койки, летальных исходов более сотни в сутки. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

За минувшие сутки, 20 февраля, в больницы попали 1 тыс. 886 инфицированных. Умерли от осложнений, спровоцированных болезнью, 127 украинцев. Среди новых больных 1 тыс. 254 детей и 151 медработник.

Динамика распостраненяи коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО

20 февраля 17 тыс. 172 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 4 тыс. 769 человек, вторую дозу — 7 тыс. 965. Дополнительную дозу получили 78, бустерную дозу — 4 тыс. 360 человек.

Динамика распостраненяи коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО



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Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев — 2 тыс. 297;
  • Винницкая область — 140;
  • Волынская область — 443;
  • Днепропетровская область — 1 тыс. 353;
  • Донецкая область — 593;
  • Житомирская область — 480;
  • Закарпатская область — 137;
  • Запорожская область — 564;
  • Ивано-Франковская область — 126;
  • Киевская область — 484;
  • Кировоградская область — 313;
  • Луганская область — 188;
  • Львовская область — 290;
  • Николаевская область — 1 тыс. 99;
  • Одесская область — 1 тыс. 11;
  • Полтавская область — 502;
  • Ровенская область — 251;
  • Сумская область — 251;
  • Тернопольская область — 156;
  • Харьковская область — 911;
  • Херсонская область — 582;
  • Хмельницкая область — 203;
  • Черкасская область — 633;
  • Черновицкая область — 184;
  • Черниговская область — 368.

Напомним, ранее мы сообщали, что лекарство против коронавируса «Паксловид» Минздрав одобрил для экстренного использования. Этот препарат предназначен в первую очередь для пациентов из групп риска.

Источник: Ракурс


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