Байден и Путин встретятся из-за тревожной ситуации в Европе

Байден и Путин. Фото: РБК

https://racurs.ua/n167292-bayden-i-putin-vstretyatsya-iz-za-trevojnoy-situacii-v-evrope.html

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Джо Байден, президент США, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным для проведения саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Такой формат лидерам двух стран предложил провести президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца и Белого дома.

Сообщается, что после саммита между президентами планируется обсуждение вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе с заинтересованными сторонами.

Уточняется, что саммит состоится только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину. Материалы для саммита должны быть подготовлены после встречи 24 февраля госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если не произойдет вторжение. Мы всегда готовы к дипломатии. Мы также готовы к быстрым и суровым последствиям, если Россия вместо этого выберет войну. И в настоящее время Россия, похоже, продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время, — говорится в заявлении Белого дома.

Напомним, ранее мы сообщали, что Эммануэль Макрон провел еще два телефонных разговора в сутки с Путиным. Обсуждение касалось Украины. Лидер Франции прибег к повторным переговорам, поскольку обострилась ситуация на Донбассе. Звонок был необходим как дипломатические усилия международного сообщества во избежание открытого конфликта в Украине.