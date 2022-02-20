Советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Фото: wikimedia.org

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Заявления Кремля о «нежелании Украины выполнять минские соглашения» прокомментировали в Офисе президента Украины.

В отличие от РФ, Украина сделала куда больше для дипломатического разрешения конфликта на Донбассе. Но Россия до сих пор не объяснила невыполнение соглашений со своей стороны — блокирование работы КПВВ, недопуск представителей Красного креста в ОРДЛО и нарушение режима тишины. Об этом 20 февраля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии «РБК-Украина».

Но любой переговорный процесс — это дорога с двусторонним движением, путь к поиску приемлемого сторонами компромисса. Но если оценивать, какая из сторон больше пытается пройти этим путем, то украинская сторона за период с 2019 года сделала точно больше, — отметил он.

По словам чиновника, минский формат зависит от некоторой нелогичности минских документов. К блокированию переговорного процесса сейчас приводит «перемешивание пунктов безопасности, гуманитарной сферы и политики».

Подоляк добавил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров в рамках нормандского формата.

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Напомним, 19 февраля на оккупированном Донбассе украинские наблюдатели зафиксировали размещение боевиками 134 единиц военной техники с нарушением минских соглашений. Оккупанты стягивают реактивные системы залпового огня, танки и тяжелую артиллерию.

Источник: «РБК-Украина»