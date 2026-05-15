Президент Владимир Зеленский. Фото: ОП

Ракурс

Країна-агресор Росія готує нові ракетно-дронові атаки по Україні.

Воєнна розвідка України отримала документи, що РФ планує удари по «центрах ухвалення рішень». Ідеться, зокрема, про майже два десятки політичних центрів і військові об'єкти, а також Офіс президента в Києві, державна дача президента та низка бункерів. Про це глава держави Володимир Зеленський 15 травня повідомив у Telegram.

Фахівці ГУР МО здобули документи, які свідчать про підготовку росіянами нових ракетно-дронових ударів по Україні, зокрема, як вони вказують, по «центрах ухвалення рішень». Серед них, зокрема, майже два десятки політичних центрів, військові пункти. Звісно, ми взяли до відома цю інформацію, — йдеться у повідомленні.

Глава держави наголосив, що визначається з керівниками спецслужб та Сил оборони із цілями для подальших далекобійних ударів по Росії, які будуть відповіддю за обстріли українських міст і сіл.

Україна не залишить без наслідків для агресора кожен з ударів, які забирають життя наших людей. Ми цілком справедливо відповідаємо по російській нафтовій промисловості, воєнному виробництву й по тих особах, які безпосередньо вчиняють воєнні злочини проти України й українців, — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, країна-агресор РФ 7 травня оголосила перемир’я з 8 по 10 травня й пригрозила завдати масованого удару по центру Києва та центрах прийняття рішень, якщо ЗСУ атакують парад у Москві з нагоди 9 травня.

А ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив триденне перемир’я між Україною та РФ на 9, 10 та 11 травня, яке мало включати припинення всіх бойових дій та обмін 1 тис. полонених з кожної країни.

Після перемир’я російська армія завдала кілька масованих ударів з повітря по низці українських міст.