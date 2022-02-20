Радник глави ОПУ Михайло Подоляк. Фото: wikimedia.org

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Заяви Кремля про «небажання України виконувати мінські угоди» прокоментували в Офісі президента України.

На відміну від РФ, Україна зробила куди більше для дипломатичного розв’язання конфлікту на Донбасі. Натомість Росія досі не пояснила невиконання угод зі свого боку — блокуванні роботи КПВВ, недопуск представників Червоного хреста в ОРДЛО та порушення режиму тиші. Про це 20 лютого радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив у коментарі «РБК-Україна».

Але будь-який переговорний процес — це дорога з двостороннім рухом, шлях до пошуку прийнятного сторонами компромісу. Але якщо оцінювати, яка зі сторін більше намагається пройти цим шляхом, то українська сторона за період з 2019 року зробила точно більше, — зазначив він.

За словами чиновника, мінський формат залежить від деякої нелогічності мінських документів. До блокування переговорного процесу зараз призводить «перемішування пунктів безпеки, гуманітарної сфери та політики».

Подоляк додав, що Київ наполягає на проведенні зустрічі лідерів у рамках нормандського формату.

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Нагадаємо, 19 лютого на окупованому Донбасі українські спостерігачі зафіксували розміщення бойовиками 134 одиниць військової техніки з порушенням мінських угод. Окупанти стягують реактивні системи залпового вогню, танки та важку артилерію.

Джерело: «РБК-Україна»