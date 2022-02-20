Окупанти продовжують порушувати Мінські угоди, фото: «24 канал»

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На Донбасі протягом минулої доби, 19 лютого, зафіксовано розміщення окупантами 134 одиниць військової техніки з порушенням Мінських угод.

Про це сьогодні, 20 лютого, повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС) з посиланням на дані української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК).

У зоні дій розміщеного в окупованих районах Донецької області так званого «1 армійського корпусу» російсько-терористичних військ зафіксовано п’ять таких випадків:

у Бойківське (67 км від лінії зіткнення) буксировані дві гаубиці. У цій зоні, відповідно до пункту 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року додатково заборонено розміщення важкого озброєння та військової техніки;

в район житлового комплексу Стила (34 км від лінії зіткнення) буксировані три гаубиці.

У зоні дій базованого в окупованих районах Луганської області так званого «2 армійського корпусу» з порушеннями розміщені 129 одиниць озброєння та військової техніки.

Зокрема, з порушенням лінії відведення:

у Міусинську (62 км від лінії зіткнення) розміщені три одиниці реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);

в районі житлового комплексу Садове (57 км від лінії зіткнення) розміщені шість одиниць РСЗВ;

в районі житлового масиву Боково-Платове (54 км від лінії зіткнення) розміщено 21 одиницю РСЗВ;

у Веселу Гору (54 км від лінії зіткнення) буксировано три гаубиці.

З порушенням районів зберігання:

в район житлового масиву Хрустальний (54 км від лінії зіткнення) буксировані 17 гаубиць;

у Міусинську (62 км від лінії зіткнення) розміщені чотири самохідні гаубиці, два танки та два ЗРК, а також буксировані три гаубиці;

у районі житлового масиву Садове (57 км від лінії зіткнення) розміщені 16 танків;

у район житлового масиву Боково-Платове (54 км від лінії зіткнення) буксировані 11 гаубиць та чотири протитанкові гармати, розміщені шість самохідних гаубиць.

Також зафіксовано розміщення в Міусинську 31 ББМ.

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