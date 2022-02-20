Ситуація на Донбасі загострюється, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n167270-136-porushen-rejymu-tyshi-zafiksuvaly-za-dobu-viyna-na-donbasi.html

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Російсько-терористичні війська за минулу добу, 19 лютого, 136 разів порушували домовленості про припинення вогню на Донбасі.

У 116 з цих інцидентів застосовувалося озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

В результаті обстрілів загинули двоє українських військових, ще чотирьох військовослужбовців госпіталізували з пораненнями різної ступені важкості. Один військовий отримав бойове травмування.

19 лютого російсько-окупаційні війська:

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дев’ять разів обстріляли Щастя — з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

сім разів обстріляли Новотроїцьке — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, артилерії калібру 122 мм та автоматичних станкових гранатометів;

сім разів обстріляли Троїцьке — з мінометів калібру 120 мм;

п’ять разів обстріляли Кримське — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів;

п’ять разів обстріляли Новогнатівку — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

п’ять разів обстріляли Луганське — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та ручного протитанкового гранатомета, станкового протитанкового гранатомета;

п’ять разів обстріляли Новозванівку — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;

п’ять разів обстріляли Зайцеве — артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

п’ять разів обстріляли Станицю Луганську — з танку, артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, БМП, автоматичних станкових гранатометів, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

п’ять разів обстріляли Новолуганське — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

чотири рази обстріляли Старогнатівку — з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

чотири рази обстріляли Світлодарськ — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

чотири рази обстріляли Травневе — з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів;

чотири рази обстріляли Лобачеве — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

чотири рази обстріляли Мар’їнку — з мінометів калібру 120 мм та протитанкових керованих комплексів;

чотири рази обстріляли Нью-Йорк — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

чотири рази обстріляли Шуми — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;

тричі обстріляли Миронівський — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів;

тричі обстріляли Новоселівку — з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

двічі обстріляли Болотене — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм;

двічі обстріляли Водяне — з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

тричі обстріляли Причепилівку — з мінометів калібру 120 мм;

двічі обстріляли Південне — з мінометів калібру 82 мм, протитанкових керованих комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

двічі обстріляли Авдіївку — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих комплексів;

двічі обстріляли Опитне — з мінометів калібру 120 мм та 82 мм;

двічі обстріляли Лопаскине — з мінометів калібру 82 мм;

двічі обстріляли Трьохізбенку — з мінометів калібру 120 мм;

двічі обстріляли Богданівку — з мінометів калібру 120 мм;

двічі обстріляли Піски — з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів;

обстріляли Гранітне з артилерії калібру 122 мм;

обстріляли Широкине з мінометів калібру 120 мм;

обстріляли Сизе з мінометів калібру 120 мм;.

обстріляли Новогригорівку з артилерії калібру 122 мм;

обстріляли Старий Айдар з артилерії калібру 122 мм;

обстріляли Авдіївку з мінометів калібру 120 мм;

обстріляли Новоселівку Другу з мінометів калібру 120 мм;

обстріляли Новотошківське з мінометів калібру 120 мм;

обстріляли Новоолександрівку з мінометів калібру 120 мм;

обстріляли Чермалик з мінометів калібру 120 мм;

обстріляли Новогнатівку з мінометів калібру 120 мм;

обстріляли Опитне з мінометів калібру 120 мм.

Особливо цинічними були обстріл КПВВ «Щастя», яке три рази потрапляло під прицільний вогонь мінометів та станкових протитанкових гранатометів, — наголошують в штабі ООС. — Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ не має.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення. Ймовірно це безпілотник російського виробництва «Орлан-10».