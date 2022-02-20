Ситуация на Донбассе обостряется, фото: «Слово и Дело»

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Российско-террористические войска за минувшие сутки, 19 февраля, 136 раз нарушали договоренности о прекращении огня на Донбассе.

В 116 из этих инцидентов применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных Сил (ООС).

В результате обстрелов погибли двое украинских военных, еще четырех военнослужащих госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Один военный получил боевое травмирование.

19 февраля российско-оккупационные войска:

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девять раз обстреляли Счастье — из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

семь раз обстреляли Новотроицкое — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, артиллерии калибра 122 мм и автоматических станковых гранатометов;

семь раз обстреляли Троицкое — из минометов калибра 120 мм;

пять раз обстреляли Крымское — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;

пять раз обстреляли Новогнатовку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

пять раз обстреляли Луганское — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и ручного противотанкового гранатомета, станкового противотанкового гранатомета;

пять раз обстреляли Новозвановку — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

пять раз обстреляли Зайцево — артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм;

пять раз обстреляли Станицу Луганскую — из танка, артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, БМП, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

пять раз обстреляли Новолуганское — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

четыре раза обстреляли Старогнатовку — из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм;

четыре раза обстреляли Светлодарск — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза обстреляли Травневое — из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;

четыре раза обстреляли Лобачево — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

четыре раза обстреляли Марьинку — из минометов калибра 120 мм и противотанковых управляемых комплексов;

четыре раза обстреляли Нью-Йорк — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза обстреляли Шумы — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов;

трижды обстреляли Мироновский — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов;

трижды обстреляли Новоселовку — из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм;

дважды обстреляли Болотенное — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм;

дважды обстреляли Водяное — из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

трижды обстреляли Причепиловку — из минометов калибра 120 мм;

дважды обстреляли Пивденное — из минометов калибра 82 мм, противотанковых управляемых комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды обстреляли Авдеевку — из минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых управляемых комплексов;

дважды обстреляли Опытное — из минометов калибра 120 мм и 82 мм;

дважды обстреляли Лопаскино — из минометов калибра 82 мм;

дважды обстреляли Трехизбенку — из минометов калибра 120 мм;

дважды обстреляли Богдановку — из минометов калибра 120 мм;

дважды обстреляли Пески — из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов;

обстреляли Гранитное из артиллерии калибра 122 мм;

обстреляли Широкино из минометов калибра 120 мм;

обстреляли Сизое из минометов калибра 120 мм;

обстреляли Новогригоровку из артиллерии калибра 122 мм;

обстреляли Старый Айдар из артиллерии калибра 122 мм;

обстреляли Авдеевку из минометов калибра 120 мм;

обстреляли Новоселовку Вторую из минометов калибра 120 мм;

обстреляли Новотошковское из минометов калибра 120 мм;

обстреляли Новоалександровку из минометов калибра 120 мм;

обстреляли Чермалык из минометов калибра 120 мм;

обстреляли Новогнатовку из минометов калибра 120 мм;

обстреляли Опытное из минометов калибра 120 мм.

Особенно циничными были обстрелы КПВВ «Счастье», которое три раза попадало под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов, — подчеркивают в штабе ООС. — Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата с пересечением линии столкновения. Вероятно, это беспилотник российского производства «Орлан-10».