Нардепы и иностранные журналисты попали под обстрел на Донбассе. Фото: Телеграм

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Ситуация на Донбассе постоянно обостряется из-за действий марионеток Кремля. В субботу, 19 февраля, под обстрел попали нардепы и представители иностранных СМИ.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, под минометный обстрел на позиции 30 бригады возле Новолуганского попали министр внутренних дел Денис Монастырский, группа народных депутатов, а также 25 иностранных журналистов.

Журналисты CNN, FOXnews, Washington post, New York Times, Voice of America могли воочию убедиться, кто на самом деле готовится к наступлению на мирную Украину, — заявил он.

Ранее в пресс-службе «Слуги народа» сообщили, что депутаты и журналисты побывали на позициях украинских сил в районе Светлодарска.

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Военные рассказали, что ситуация сложная, но полностью контролируется. Также депутаты передали одному из подразделений ВСУ дрон, необходимый для выполнения задач в зоне ООС.

Напомним, российско-оккупационные войска открыли огонь по собственным позициям в районе населенного пункта Пикузы на временно оккупированной территории Донбасса (Мариупольский район), чтобы обвинить в этом Вооруженные силы Украины.