Россия составила «расстрельные списки» на случай вторжения в Украину — Foreign Policy

https://racurs.ua/n167253-rossiya-sostavila-rasstrelnye-spiski-na-sluchay-vtorjeniya-v-ukrainu-foreign-policy.html

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Российские власти составили списки людей, которых следует захватить или ликвидировать в случае нового вторжения в Украину.

Издание Foreign Policy со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США, сообщило, что речь идет об известных политических оппонентах Кремля, антикоррупционных активистах, журналистах, а также белорусских и российских диссидентах, покинувших свои страны в целях безопасности.

Четыре человека, ознакомленных с американской разведкой, заявили, что Россия подготовила списки украинских политических деятелей и других известных лиц, подлежащих аресту или убийству в случае нападения России на Украину.

Пятый источник, — американский чиновник, говоривший на условиях анонимности, — сказал, что Соединенные Штаты снижают уровень секретности разведданных по поводу угроз конкретным группам в Украине, чтобы поделиться этой информацией с украинскими чиновниками и другими партнерами в регионе, которые могут помочь.

Россия попытается навязать сотрудничество с помощью устрашения и репрессий, — заявил один из собеседников.

По его словам, такие действия уже имели место во время прошлых российских операций, и включали в себя похищение, применение пыток.

Один из помощников конгрессмена на условиях анонимности сказал, что такие действия типичны для российской доктрины, когда Вооруженные силы используются для захвата военных объектов, в то время как специальные оперативники провоцируют конфликт, а агенты разведки прибывают в страну, чтобы избавиться от элементов оппозиции, говорится в материале.

Опасения по поводу нового российского вторжения в Украину связаны со стягиванием к ее границам более 120 тыс. военных РФ и провоцированием эскалации ситуации на Донбассе со стороны кремлевского режима.

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С 17 февраля россияне резко обострили ситуацию на Донбассе — проводят провокации и обстреливают населенные пункты на линии фронта.

Половина сосредоточенных на территории Украины российских войск готова атаковать, заявили в Sky News. Вечером 18 февраля на специальном брифинге по ситуации в Украине президент США Джо Байден выразил опасение, что Россия уже приняла решение вторгнуться и нападение может произойти в ближайшие дни, но не исключил возможности дипломатического решения.