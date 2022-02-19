Росія склала "розстрільні списки" на випадок вторгнення в Україну - Foreign Policy

https://racurs.ua/ua/n167253-rosiya-sklala-rozstrilni-spysky-na-vypadok-vtorgnennya-v-ukrayinu-foreign-policy.html

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Російська влада склала списки людей, яких слід захопити або ліквідувати у разі нового вторгнення в Україну.

Видання Foreign Policy з посиланням на джерела, знайомі з даними розвідки США, повідомило, йдеться про відомих політичних опонентів Кремля, антикорупційних активістів, журналістів, а також білоруських і російських дисидентів, які залишили свої країни з метою безпеки.

Чотири особи, ознайомлені з американською розвідкою, заявили, що Росія підготувала списки українських політичних діячів та інших відомих осіб, які підлягають арешту або вбивству у разі нападу Росії на Україну.

П’ята особа, — американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, — сказала, що Сполучені Штати знижують рівень секретності розвідданих щодо загроз конкретним групам в Україні, щоб поділитися цією інформацією з українськими урядовцями та іншими партнерами в регіоні, які можуть допомогти.

Росія спробує нав’язати співпрацю за допомогою залякування та репресій, — заявив один зі співрозмовників.

За його словами, такі дії вже мали місце під час минулих російських операцій, і включали в себе викрадення, застосування тортур.

Один з помічників конгресмена на умовах анонімності сказав, що такі дії типові для російської доктрини, коли Збройні сили використовуються для захоплення військових об'єктів, у той час як спеціальні оперативники провокують конфлікт, а агенти розвідки прибувають до країни, щоб позбавитися елементів опозиції, — йдеться у матеріалі.

Побоювання щодо нового російського вторгнення в Україну пов’язані зі стягуванням до її кордону понад 120 тис. військових РФ та провокуванням ескалації ситуації на Донбасі з боку кремлівського режиму.

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З 17 лютого росіяни різко загострили ситуацію на Донбасі — проводять провокації та обстрілюють населені пункти на лінії фронту.

Половина зосереджених біля України російських військ готова атакувати, заявили у Sky News. А увечері 18 лютого на спеціальному брифінгу щодо ситуації в Україні президент США Джо Байден висловив побоювання, що Росія вже ухвалила рішення вторгнутися і напад може статися найближчими днями, але не виключив можливості дипломатичного рішення.