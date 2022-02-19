Половина зосереджених біля України російських військ готова атакувати - Sky News

https://racurs.ua/ua/n167252-polovyna-zoseredjenyh-bilya-ukrayiny-rosiyskyh-viysk-gotova-atakuvaty-sky-news.html

Ракурс

Від 40 до 50% зосереджених довкола України російських військ вже готові до повномасштабної атаки.

Про це повідомляє телеканал Sky News із посиланням на представника Пентагону.

Представник Міністерства оборони США наразі оцінює, що від 40 до 50% російських військ, дислокованих біля кордону з Україною, знаходяться на наступальних позиціях, — пишуть журналісти.

Кількість тактичних батальйонних груп збільшилася приблизно до 120−125, зазначив американський чиновник.

Кожна з цих батальйонних тактичних груп нараховує від 750 до 1 тис. російських солдатів.

Згідно з даними розвідок, упродовж останніх тижнів чисельність сконцентрованих військ Росії збільшилась до майже 200 тис. Раніше в РФ заявляли про відведення військ після закінчення навчань.

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Нагадаємо, що увечері 18 лютого на спеціальному брифінгу щодо ситуації в Україні президент США Джо Байден висловив побоювання, що Росія вже ухвалила рішення вторгнутися і напад може статися найближчими днями, але не виключив можливості дипломатичного рішення.