Теплий прийом - евакуйовані з ОРДЛО з вечора сидять у холодних автобусах (ФОТО, ВІДЕО)

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Бойовики угруповань «ДНР» та «ЛНР» розпочали масову «евакуацію» жителів окупованих територій до Росії, але в Ростовській області до цього були не готові. Люди тепер не знають, що робити — їх нікуди не пускають і нічого не пояснюють.

Сотні евакуйованих мешканців ОРДЛО всю ніч провели у холодних автобусах у Ростовській області РФ, їх досі ніде не прийняли.

Не знаємо, що робити далі, — заявили біженці, яких кинули напризволяще в Росії.

Люди, яких з 18 лютого почали вивозити в Росыю з окупованих території Донецької області, розповіли, що на кордоні з Росією у Ростовській області утворилися величезні затори з автомобілів.

У Ростовській області, де сьогодні оголосили надзвичайний стан, місця у пунктах тимчасового перебування закінчилися, інформує Znak.

У селище Червоний десант, де знаходиться багато дитячих таборів та санаторіїв, планувалося селити біженців із окупованих територій. Сюди вчора і сьогодні на 30 автобусах прибула приблизно 1 тис. людей.

Їм не надали гарячого харчування, санаторії, де, ймовірно, планувалося розміщення, зачинені, вхід охороняють співробітники поліції та МНС, — пише видання.

«Новая газета» написала, що діти 12 годин без гарячого харчування, «туалет — у полях, у немовлят закінчується суміш».

Люди кажуть: «Краще пересиділи б у підвалах», — додала журналіст Олена Романова.

Згодом вона написала, що людей вигнали з автобусів на вулицю.

Більшість тих, хто приїхав, немає жодного зв’язку з рідними на Донбасі. Вони розповідають, що на окупованих територіях відключені інтернет та мобільний зв’язок. Особливе роздратування у біженців викликає те, що їх масово вивезли вночі під завивання сирен, а тепер кордон на в’їзд на окуповані території закрили. Водії автобусів, які привезли біженців, про закриття кордону на в’їзд дізналися від кореспондента «Нового времени».

Як виявилося, спочатку біженці простояли на кордоні з 18.00 п’ятниці до 08.00 суботи. На кордоні з Ростовською областю утворився затор у 20 км. Виїжджали вони під виття сирен, їхні чоловіки залишилися вдома. Жінки, які приїхали на особистому транспорті, не знають, чи в дитячі табори пускають усіх біженців.