Мобілізація, евакуація і вибухи - що відбувається в окупованих областях Донбасу

https://racurs.ua/ua/n167239-mobilizaciya-evakuaciya-i-vybuhy-scho-vidbuvaietsya-v-okupovanyh-oblastyah-donbasu.html

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Ватажок угруповання Донецька народна республіка Денис Пушилін оголосив загальну мобілізацію.

Він «закликав земляків, які перебувають у запасі, прибути у військові комісаріати». Пушилін випустив «указ» про загальну мобілізацію.

Увесь вечір 18 лютого і у ніч на 19 лютого у так званій ЛНР формувалися колони для евакуації в Росію. Глава так званої «МНС ЛНР» заявив пропагандистським сайтам, що до виїзду готові понад 10 тис. людей.

Раніше з Луганщини нібито вже виїхали 25 тис. людей.

У фейковій ДНР заявили, що до Росії виїхали 3 тис. 547 осіб, а на пунктах пропуску утворилися багатокілометрові затори.

Нагадаємо, що влада самопроголошених ДНР і ЛНР оголосила 18 лютого евакуацію населення до Росії через нібито можливу атаку України. Насамперед евакуюють жінок, дітей та літніх людей, тільки з ДНР мають намір вивезти близько 700 тис. людей.

Ватажок «ДНР» Пушилін заявив, що «ситуація йде до війни», евакуювати незаконна влада хоче тільки жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18−55 років не випускатимуть.

У ніч на 19 лютого російські ЗМІ писали про декілька вибухів у Донецьку та Луганську. Йшлося про пошкодження місцевого газогону у селищі Мала Вергунка в межах Луганська.

Крім того, у центрі Донецька, за інформацією фронтового кореспондента Андрія Цаплієнка, вибухнув УАЗик.

Українська розвідка повідомила, що російські спецслужби замінували низку об'єктів соціальної інфраструктури в тимчасово окупованому Донецьку з метою їх подальшого підриву.

Сили операції Об'єднаних сил повідомили, що 18 лютого з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 66 порушень, 52 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Особливо цинічним був обстріл КПВВ «Щастя» на якому перебувала гуманітарна колона управління Верховного Комісара ООН. Ворог застосував міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ не має.

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19 лютого терористи здійснили 12 обстрілів. Використовували артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає.