Мобилизация, эвакуация и взрывы — что происходит в оккупированных областях Донбасса

https://racurs.ua/n167239-mobilizaciya-evakuaciya-i-vzryvy-chto-proishodit-v-okkupirovannyh-oblastyah-donbassa.html

Ракурс

Главарь группировки Донецкая народная республика Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию.

Он «призвал земляков, состоящих в запасе, прибыть в военные комиссариаты». Пушилин выпустил «указ» о всеобщей мобилизации.

Весь вечер и ночью на 19 февраля в так называемой ЛНР формировались колонны для эвакуации в Россию. Глава так называемой МЧС ЛНР заявил пропагандистским сайтам, что к выезду готовы более 10 тыс. человек.

Ранее из Луганщины якобы уже уехали 25 тыс. человек.

В фейковой ДНР заявили, что в Россию выехали 3 тыс. 547 человек, а на пунктах пропуска образовались многокилометровые пробки.

Напомним, что власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили 18 февраля эвакуацию населения в Россию из-за якобы возможной атаки Украины. Прежде всегго эвакуируют женщин, детей и пожилых людей, только из ДНР намерены вывезти около 700 тыс. человек.

Главарь «ДНР» Пушилин заявил, что «ситуация идет к войне», эвакуировать незаконные власти хотят только женщин, детей и пожилых людей. Мужчин 18−55 лет не будут выпускать.

В ночь на 19 февраля российские СМИ писали о нескольких взрывах в Донецке и Луганске. Речь шла, например, о повреждении местного газопровода в поселке Малая Вергунка в пределах Луганска.

Кроме того, в центре Донецка, по информации фронтового корреспондента Андрея Цаплиенко, взорвался УАЗик.

Украинская разведка сообщила, что российские спецслужбы заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры во временно оккупированном Донецке «с целью дальнейшего подрыва».

Силы операции Объединенных сил сообщили, что 18 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 66 нарушений, из которых 52 с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Особенно циничным был обстрел КПВВ «Счастье», на котором находилась гуманитарная колонна управления Верховного Комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Обошлось без жертв и пострадавших.

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19 февраля террористы совершили 12 обстрелов. Использовали артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

Потерь среди военнослужащих операции Объединенных сил нет.