Подрыв автомобиля в Донецке, фото: Nexta

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Российские спецслужбы заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры во временно оккупированном Донецке с целью дальнейшего подрыва.

Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В ГУР отмечают, что цель таких действий — дестабилизировать ситуацию на временно оккупированных территориях нашего государства и создать основания для обвинения Украины в терактах.

Служба связей с общественностью ГУР МО Украины призывает дончан не выходить из домов и не пользоваться общественным транспортом, — отмечают в ведомстве.

Сегодня на парковке в центре Донецка уже был взорван автомобиль. В результате взрыва жертв не было.

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По информации местных СМИ, автомобиль принадлежал «начальнику народной милиции ДНР» Денису Синенкову.

Позже лидер донецких террористов Денис Пушилин заявил российским СМИ, что считает этот взрыв одной из диверсий, «являющихся одним из признаков подготовки к наступательным действиям».