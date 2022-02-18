Мозг космонавтов «перестраивается» для долгосрочных миссий, фото:

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Мозг космонавтов «перестраивается», чтобы адаптироваться к долгосрочным космическим миссиям.

Это показало сканирование мозга космонавтов, проведенное международной группой ученых в рамках совместного проекта Европейского космического агентства (ESA) и Роскосмоса, сообщает издание EurekAlert.

В результате обнаружены значительные микроструктурные изменения в нескольких путях белого вещества.

Белое вещество — одна из частей мозга, отвечающих за связь между серым веществом и телом, а также между разными областями серого вещества. То есть белое вещество — это канал связи мозга, а серое вещество — это место, где происходит обработка информации.

Мы нашли изменения в нейронных связях между несколькими двигательными участками мозга, — отмечают исследователи.

Двигательные зоны — это центры мозга, где инициируются команды для движений.

В невесомости астронавту необходимо резко адаптировать свои стратегии передвижения по сравнению с Землей. Наше исследование показывает, что их мозг, так сказать, перестроен, — добавляют ученые.

Последующие сканирования мозга показали, что даже спустя семь месяцев после возвращения на Землю эти изменения все еще заметны.

Из предварительных исследований мы знаем, что эти двигательные зоны имеют признаки адаптации после космического полета. Сейчас у нас есть первые признаки того, что это также отражается на уровне связей между этими участками, — отмечают ученые.

Исследователи также нашли пояснения анатомических сдвигов мозга, которые наблюдаются после полета в космос. Так, ранее ученые считали, что космические миссии приводили к изменениям в мозолистом теле, которое является «центральной магистралью», соединяющей оба полушария мозга.

Мозолистое тело граничит с желудочками мозга, сетью полостей в головном мозге, заполненных спинномозговой жидкостью. Оказалось, что желудочки расширяются во время космических полетов.

Структурные изменения, которые мы изначально обнаружили в мозолистом теле, действительно вызваны расширением желудочков, которые вызывают анатомические сдвиги соседней нервной ткани, — отмечают исследователи. — Там, где изначально считалось, что в мозге происходят реальные структурные изменения, мы наблюдаем только изменения формы.

По словам ученых, эти открытия показывают необходимость понимания того, как космические полеты влияют на человеческое тело, в частности, на мозг.

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Существуют современные меры против потери мышц и костной ткани, например, физические упражнения в течение не менее двух часов в день. Будущие исследования могут предоставить доказательства того, что для мозга также необходимы контрмеры, — отмечается в статье.

Источник: EurekAlert