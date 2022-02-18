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Ракурс
Алексей Данилов, скриншот видео

Будет ли Украина вести переговоры с ОРДЛО, рассказал Данилов

18 фев 2022, 21:25
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Украина не будет вести переговоры по Донбассу с представителями так называемых «Д/ЛНР», поскольку они самостоятельно ничего не решают и это будет «пустая трата времени».

Переговоры в такой ситуации Украина может вести только с РФ, однако россияне отказываются от их проведения. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил об этом сегодня, 18 февраля, на брифинге.

Мы не можем вести переговоры с людьми, которые не имеют никакого отношения к самостоятельности, они не принимают никаких самостоятельных решений. Все решения принимаются только в Москве, — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным для проведения этих переговоров.



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На сегодняшний день, к сожалению, они отказываются от этих переговоров, — отметил Данилов.

Напомним, сегодня главы террористических организаций ДНР и ЛНР заявили об «эвакуации» населения в Россию из-за якобы имеющейся информации о возможности возобновления активных боевых действий. В РФ «беженцам из Донбасса» уже пообещали единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей.

Источник: Ракурс


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