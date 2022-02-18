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Владимир Путин, фото: Novostic.ru

Путин пообещал деньги «каждому беженцу из Донбасса»

18 фев 2022, 18:56
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«Беженцам из Донбасса» в РФ обещают выплатить по 10 тыс. рублей (примерно 3,6 тыс. грн).

Об этом заявил спикер президента страны-агрессора Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает агентство «Интерфакс».

По словам Пескова, Путин обратился с соответствующим поручением к российскому правительству.

Впоследствии о намерениях осуществить подобные единовременные выплаты заявили и в пресс-службе правительства РФ.

Также российские СМИ сообщают, что Путин поручил руководству МЧС РФ срочно вылететь в Ростовскую область «для организации работы по созданию условий размещения» беженцев.



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Напомним, сегодня, 18 февраля, главы террористических организаций ДНР и ЛНР заявили об «эвакуации» населения в Россию якобы из-за имеющейся информации о возможности возобновления активных боевых действий.

Источник: «Интерфакс»


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