Наблюдательный совет НСТУ уволил главу оргкомитета Нацотбора на Евровидение, скриншот видео

https://racurs.ua/n167228-nacotbor-na-evrovidenie-glavu-komiteta-uvolili-posle-skandala.html

Ракурс

Наблюдательный совет Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) принял решение об уходе с должности члена правления Общественного вещания Ярослава Лодыгина, который был председателем оргкомитета Нацотбора на «Евровидение-2022».

Соответствующее решение было принято с согласия сторон. Об этом сегодня, 18 февраля, на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил член наблюдательного совета, глава комитета по аудиту Общественного вещания Вадим Миськый.

Надеюсь, Ярослав в будущем сможет продолжить сотрудничество с «Суспільним» в других ролях, — добавил Миськый.

Ранее Лодыгин заявлял, что готов уйти в отставку из-за скандала вокруг этого нацотбора.

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Победителем финала Нацотбора на «Евровидение-2022», состоявшемся 12 февраля, была объявлена ​​певица Алина Паш. 16 февраля оргкомитет Нацотбора дисквалифицировал за то, что она подала фальшивую справку о пересечении границы Украины с оккупированным Крымом в августе 2015 года.

Напомним, группа Kalush Orchestra, занявшая второе место во время финала Нацотбора 12 февраля, согласилась представлять Украину на Евровидении.