Группа Kalush Orchestra. Фото: galka.if.ua

https://racurs.ua/n167217-gruppa-kalush-orchestra-soglasilas-predstavlyat-ukrainu-na-evrovidenii.html

Ракурс

Группа Kalush Orchestra 18 февраля должна подписать с «Суспільним» договор и заявить о своем участии в Евровидении от Украины.

Менеджерам Kalush Orchestra позвонили из «Суспільного» и предложили представлять Украину на песенном соревновании в Турине. Об этом сообщил лидер группы Олег Псюк в эфире «Радио НВ».

Все детали сделки музыкант пообещал раскрыть после подписания документа. Тогда и официально будет представлен украинский участник Евровидения.

Как известно, группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале Нацотбора и получила 14 баллов в целом, из них максимальные 8 баллов от зрителей и 6 баллов от судей.

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Напомним, 16 февраля победитель национального отбора в Украине Alina Pash (Алина Паш) отказалась от дальнейшего участия в Евровидении 2022. Перед этим стало известно, что справка, которую певица показала организаторам о правильном пересечении админграницы Украины и оккупированного Крыма, была сфальсифицирована. Оказалось, Госпогранслужба не выдавала ее. В 2015 году Алина Паш посетила оккупированный Крым.

Источник: «Радио НВ»