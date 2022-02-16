По стопам MARUV— Alina Pash отказалась от участия в Евровидении

https://racurs.ua/n167131-po-stopam-maruv-alina-pash-otkazalas-ot-uchastiya-v-evrovidenii.html

Ракурс

Музыкальный конкурс Евровидения почему-то обречен в Украине на скандалы. Победительница национального отбора в Украине Alina Pash (Алина Паш) отказалась от дальнейшего участия в Евровидении.

Она заявила, что больше «не хочет этой виртуальной войны и хейта», а также не будет участвовать в «этой грязной войне». Алина Паш написала об этом 16 февраля в своем Инстаграм.

Ранее стало известно, что справка, которую исполнитель показала организаторам по поводу правильного пересечения админграницы Украины и оккупированного Крыма, была сфальсифицирована.

Как оказалось, Госпогранслужба не выдавала ее. В 2015 году Алина Паш была в оккупированном Крыму. Представители певицы заявили, что она это сделала законно, получив от Госпогранслужбы разрешение. Но пограничники отметили, что не выдавали документ о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом через КПВВ «Чаплинка» в 2015 году.

Пограничники по запросу самой Алины Паш выясняют, на каком основании она ездила в Крым и через какое именно КПВВ.

Alina Pash победила в нацотборе Евровидения 2022 года. Но еще до проведения нацотбора она попала в скандал: оказалось, что после аннексии Крыма в 2014 году она однажды выступала там, а также ездила в 2017 году в Москву.

В интервью Екатерине Осадчей Alina Pash говорила, что пересекла границу из России, улетев в Крым из Москвы. Это расценили как нарушение правил участия в нацотборе. Хотя позже певица сказала, что все же ехала в Крым на автобусе из Украины.

.

Согласно правилам нацотбора Евровидения, участник должен гарантировать, что не выступал в РФ и на оккупированных территориях после 15 марта 2014 года и не планирует это делать до финала конкурса, а также не въезжал на территорию аннексированного Крыма или оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с нарушением законодательства Украины.

Нарушением является въезд на оккупированные территории не через украинские пункты пропуска.