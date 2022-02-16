Таиланд изменил официальное название столицы

https://racurs.ua/n167130-tailand-izmenil-oficialnoe-nazvanie-stolicy.html

Ракурс

Королевский ученый совет Таиланда объявил об изменении официального названия столицы страны. Название Бангкок можно будет продолжать использовать как неофициальное.

Bangkok Post со ссылкой на заявление ведомства сообщает, что правительство Таиланда одобрило обновление названий стран, территорий, административных зон и столиц.

Новое название Бангкока — Крунг-Тхеп-Маха-Накхо — должен одобрить специальный комитет, который рассмотрит замечания от Министерства иностранных дел.

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Также Таиланд обновил в словаре международных географических названий написание других стран, чтобы они соответствовали текущей ситуации. К примеру, Королевство Непал переименовали в Федеративную Демократическую Республику Непал.

Крунг-Тхеп-Маха-Накхо — тайское название столицы, а Бангкок — английское. Его официально закрепили в 2001 году. Полное название города состоит из 168 символов, что считается самым длинным географическим названием.