Полученные за вакцинацию «бабушкофоны» нельзя будет продать

Вакцинированным украинцам от 60 лет будут выдавать смартфоны, фото: «Главком»

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Украинцам в возрасте от 60 лет, которые пройдут курс вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19, планируют выдавать «єСмартфони».

Эти смартфоны Министерство цифровой трансформации планирует привязать к конкретным абонентам, участвующим в государственной программе по их выдаче населению. Об этом в интервью изданию dev.ua рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

Кто-то захочет передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому, — отметил Вискуб.

По его словам, сим-карта будет привязана к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А ее номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества.

Мобильные операторы предлагают нам установку специального приложения, что позволит контролировать неизменность пользования устройством. Это один из подходов, — отметил чиновник.

По словам Вискуба, закупочная цена смартфона составит 4−5 тыс. грн. Одним из потенциальных поставщиков, с которыми ведутся переговоры, является компания Samsung.

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Запись на получение смартфонов по этой госпрограмме начнется в апреле.

Источник: dev.ua