Полученные за вакцинацию «бабушкофоны» нельзя будет продать

Полученные за вакцинацию «бабушкофоны» нельзя будет продатьhttps://racurs.ua/n167129-poluchennye-za-vakcinaciu-babushkofony-nelzya-budet-prodat.htmlРакурс
Украинцам в возрасте от 60 лет, которые пройдут курс вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19, планируют выдавать «єСмартфони».
Эти смартфоны Министерство цифровой трансформации планирует привязать к конкретным абонентам, участвующим в государственной программе по их выдаче населению. Об этом в интервью изданию dev.ua рассказал заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.
Кто-то захочет передавать эти смартфоны. Но мы с мобильными операторами нашли другой способ. И точно обеспечим, чтобы бабушка или дедушка не смогли передать свой смартфон кому-то другому, — отметил Вискуб.
По его словам, сим-карта будет привязана к IMEI телефона и зарегистрирована на паспорт. А ее номер станет сразу финансовым номером, привязанным к паспорту для минимизации мошенничества.
Мобильные операторы предлагают нам установку специального приложения, что позволит контролировать неизменность пользования устройством. Это один из подходов, — отметил чиновник.
По словам Вискуба, закупочная цена смартфона составит 4−5 тыс. грн. Одним из потенциальных поставщиков, с которыми ведутся переговоры, является компания Samsung.
Запись на получение смартфонов по этой госпрограмме начнется в апреле.
Источник: dev.ua