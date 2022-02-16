Отримані за вакцинацію «бабусяфони» не можна буде продати

Вакцинованим українцям віком від 60 років видаватимуть смартфони, фото: «Главком»

https://racurs.ua/ua/n167129-otrymani-za-vakcynaciu-babusyafony-ne-mojna-bude-prodaty.html

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Українцям віком від 60 років, які пройдуть курс вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19, планують видавати «єСмартфони».

Ці смартфони Міністерство цифрової трансформації планує прив’язати до конкретних абонентів, які участь у державній програмі з їх видачі населенню. Про це в інтерв’ю виданню dev.ua розповів заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Хтось захоче ж передавати ці смартфони. Але ми з мобільними операторами знайшли інший спосіб. І точно забезпечимо те, щоб бабуся чи дідусь не змогли передати свій смартфон комусь іншому, — зазначив Вискуб.

За його словами, сім-карта буде прив’язана до IMEI телефону і зареєстрована на паспорт. А її номер стане відразу фінансовим номером, прив’язаним до паспорта для мінімізації шахрайства.

Мобільні оператори пропонують нам установку спеціального додатка, що дозволить контролювати незмінність користування пристроєм. Це один з підходів, — зазначив чиновник.

За словами Вискуба, закупівельна ціна смартфона становитиме 4—5 тис. грн. Одним з потенційних постачальників, з якими ведуться переговори, є компанія Samsung.

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Запис на отримання смартфонів за цією держпрограмою розпочнеться у квітні.

Джерело: dev.ua